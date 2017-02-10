Российские пропагандисты назвали "заказчиков" убийства "Гиви" - это "Зорян и Шкиряк"

Пропагандисты одного из подконтрольных Кремлю телеканалов опозорились, назвав двух "заказчиков" убийства главаря террористической банды «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»).

Об этом говорится в сюжете выпуска новостей телеканала.

"Нужно отметить, что сейчас называют две фамилии: Зорян и Шкиряк, это представители украинского истеблишмента, они могли быть заказчиками этого преступления", - заявил корреспондент телеканала во время включения.

Вероятно, пропагандисты имели в виду украинского политика Зоряна Шкиряка, но в присущей им манере допустили ошибку, чем насмешили самого советника министра внутренних дел Украины.

"Уважаемые друзья, коллеги! В связи с внезапными биологическими изменениями в моем организме (что произошли с помощью пропагандистского телеканала "Россия 24"), когда будете к нам обращаться или звонить, сразу конкретизируйте к кому именно у вас вопрос: к Зоряну или к Шкиряку? Чтобы не запутаться" – прокомментировал казус Шкиряк на своей странице в Facebook.