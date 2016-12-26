Российские СМИ сообщили, что одной из версий крушения Ту-154 стал перегруз

Крушение над Черным морем Ту-154 с российскими военными на борту могло произойти из-за перегруза и отказа техники, передает со ссылкой на осведомленный источник Интерфакс.

"Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море", - рассказал он.

По словам собеседника, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел слишком низко над землей, не набирая высоту.

"Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации", - добавил он.

Напомним, 25 декабря военный Ту-154, который вылетел из Сочи после дозаправки, пропал с радаров диспетчеров. Он направлялся из подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию.