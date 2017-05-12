Российский истребитель пролетел в 6 метрах от самолета-разведчика США

Российский истребитель пролетел на расстоянии в шесть метров от американского разведывательного самолета в небе над Черным морем. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя американских военно-морских сил в Европе Памелу Кунце.

Инцидент произошел 9 мая. Российский Су-27 приблизился к американскому P-8A "Посейдон", когда тот выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, отмечает NBC.

По словам Кунце, командир американского самолета счел действия российского истребителя безопасными и профессиональными.

NBC пишет, что 20 футов (около шести метров) ранее считались американскими военными опасным расстоянием для подобных маневров. Однако, по словам Кунце, дистанция - это лишь один из критериев при оценке профессионализма сближения. Она сказала, что в учет необходимо также брать скорость, высоту, видимость и другие факторы.

Вместе с тем, в Минобороны РФ заявили, что российский истребитель Су-30 был поднят 9 мая над Черным морем для сопровождения американского самолета-разведчика и приблизился к нему на безопасную дистанцию, передает "Интерфакс".

Для перехвата отправили истребитель СУ-30. Его пилот визуально определил воздушный объект как американский самолет-разведчик Р8А "Посейдон".

"Российский истребитель выполнил маневр приветствия американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией", - рассказали в оборонном ведомстве.

4 мая российские истребители Су-35С и ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами недалеко от Аляски. Они приблизились к Аляске на расстояние 80 километров в районе населенного пункта Чэриот. Телеканал Fox News отметил, что это был первый случай пролета Су-35 в такой близости к границам США. Для их сопровождения были подняты два американских истребителя F-22.