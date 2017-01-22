 

Российский министр посетил Германию вопреки санкциям ЕС

22 января 2017 г. 18:59
Источник: Новое Время
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В Берлине в рамках встречи под эгидой G20 прошли переговоры министра сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта с российским коллегой Александром Ткачевым, которому запрещен въезд в ЕС, передает ТАСС.

По словам главы Министерства сельского хозяйства Германии, приезд российского чиновника,  который находится в санкционном списке ЕС, не говорит об изменении позиции немецкого правительства по антироссийским санкциям.

"Состоялся диалог с российским коллегой, в рамках которого, разумеется, играли роль торговые отношения", - сказал Шмидт.

Он пояснил, что приглашение невъездного в ЕС Ткачева было согласовано со всеми представителями G20 с пониманием того, что "актуальные проблемы можно решать лишь сообща".

Ранее сообщалось, что Минсельхоз ФРГ пригласило в страну невъездного российского министра Александра Ткачева. Кроме того, МИД Германии внес Ткачева в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства группы G20, выразив при этом желание организовать его беседу с министром немецким коллегой Кристианом Шмидтом.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился подготовкой визита санкционного министра РФ в Германию. Дипломат выразил надежду, что Берлин не допустит нарушения санкционного режима.

На российского министра Александра Ткачева распространяются санкции ЕС в отношении России в связи с аннексией Крыма. 

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