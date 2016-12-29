Российский министр транспорта заявил о нештатной работе техники Ту-154

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что работа техники на разбившемся Ту-154 была нештатной.

"Очевидно, что работа техники была нештатной", - передает его слова на пресс-конференции правительственной комиссии по расследованию причины катастрофы Дождь.

Окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия предоставит не ранее, чем через 30 суток, а предварительные выводы будут получены в январе, сообщил также начальник службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов.

Сообщается также, что окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия сможет сделать после расшифровки двух "черных ящиков": речевого и параметрического бортовых самописцев.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ заявили, что предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев Ту-154 показали отсутствие взрыва на борту самолета.