Российский министр транспорта заявил о нештатной работе техники Ту-154

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29 декабря 2016 г. 12:51
Источник: Новое Время
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Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что работа техники на разбившемся Ту-154 была нештатной.

"Очевидно, что работа техники была нештатной", - передает его слова на пресс-конференции правительственной комиссии по расследованию причины катастрофы Дождь.

Окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия предоставит не ранее, чем через 30 суток, а предварительные выводы будут получены в январе, сообщил также начальник службы безопасности полетов авиации Сергей Байнетов.

Сообщается также, что окончательные выводы о причинах катастрофы комиссия сможет сделать после расшифровки двух "черных ящиков": речевого и параметрического бортовых самописцев.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ заявили, что предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев Ту-154 показали отсутствие взрыва на борту самолета.

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