Российский оппозиционер призвал Кремль "исправить политическую ошибку" с Крымом

Лидер российской оппозиционной политической партии "Яблоко" Григорий Явлинский призвал руководство России "исправить политическую ошибку" с Крымом и решить эту проблему в соответствии со всеми международно-правовыми нормами.

Об этом он написал в своей статье, опубликованной на личном сайте политика, передает Крым.Реалии.

По словам оппозиционера, "в Кремле упорствуют и не желают признать, что [с Крымом] была допущена грубая ошибка, которая уже загнала Россию в изоляцию, превратила [страну] в мишень для санкций".

"За период 2014–2017 годов потери России от финансовых санкций составят около $170 млрд, или более 9,5 трлн рублей. В расчете на год это означает, что, если будут отменены санкции, Россия сможет, например, увеличить примерно на 30% пенсии всем пенсионерам, на 78,7% – консолидированный бюджет здравоохранения и на столько же консолидированный бюджет образования. А еще можно в три раза увеличить среднюю зарплату всех российских врачей", – написал Явлинский.

Для выхода из сложившегося положения политик предложил организовать и провести в аннексированном Крыму "легитимный" референдум под международным контролем.

"Так, чтобы результаты этого референдума соответствовали всем международно-правовым нормам. Для этого потребуется созыв по инициативе России и Украины международной конференции по Крыму с участием всех заинтересованных сторон. Решения конференции станут обязательными как для Москвы, так и для Киева", – пояснил свою позицию политик.

В сентябре 2016 года оппозиционный политик заявил, что для России воевать с Украиной – это "абсолютный и законченный позор".

В феврале того же года делегаты съезда "Яблока" избрали Явлинского кандидатом в президенты России от этой партии. Партия также заявила о "необходимости признания [Россией] суверенитета Украины в границах 2013 года".

В июле 2016 года делегаты съезда "Яблока" утвердили новую программу партии к выборам в Госдуму, в которой говорилось, что "Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена".