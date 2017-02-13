 

Российский писатель Прилепин пошел воевать за боевиков ОРДО

13 февраля 2017 г. 12:16
Источник: Украинская правда
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Российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа боевиков ОРДО.
Об этом сообщает российская Комсомольская правда.

Прилепин занимает должность замполита батальона, у него даже есть звание "майор армии "ДНР".
На вопрос, будет ли он стрелять, Прилепин ответил: "Я офицер, конечно придется стрелять".

"Совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях", - считает Прилепин.

По его словам, подразделение боевиков создано именно по его инициативе. "Мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", - заявил он.

"Киев – конечная цель. Скрывать не станем. Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат", - сказал он.
"Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно. Они прекрасно отдают себе отчет, что посадить какого-нибудь условного Сидорова, Тимошенко и Медведчука, обо всем с ним договориться, а через даже не четыре года, а через месяц он совершит полную перезагрузку, и опять начнется то же самое. Я думаю, что у них (у Кремля) хватит ума такие вещи больше не совершать. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может", - заявил главарь боевиков с российским гражданством.

Прилепин заявил, что его подразделение боевиков состоит из 90% людей, имеющих опыт военных действий, "большинство — местные", но "в России из числа товарищей (по бывшей политической и околополитической деятельности) просто очередь стоит".
Судя по тексту, один из его подразделений уже находится в районе оккупированного Коминтерново, недалеко от Мариуполя.

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