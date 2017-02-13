Российский писатель Прилепин пошел воевать за боевиков ОРДО

Российский писатель Захар Прилепин занял должность заместителя командира батальона спецназа боевиков ОРДО.

Об этом сообщает российская Комсомольская правда.

Прилепин занимает должность замполита батальона, у него даже есть звание "майор армии "ДНР".

На вопрос, будет ли он стрелять, Прилепин ответил: "Я офицер, конечно придется стрелять".

"Совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях", - считает Прилепин.

По его словам, подразделение боевиков создано именно по его инициативе. "Мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", - заявил он.

"Киев – конечная цель. Скрывать не станем. Киев – русский город. Русский украинский город. Наше дело маленькое. Наверху решат", - сказал он.

"Но я думаю, что таких ошибок, которые были с Януковичем, быть не должно. Они прекрасно отдают себе отчет, что посадить какого-нибудь условного Сидорова, Тимошенко и Медведчука, обо всем с ним договориться, а через даже не четыре года, а через месяц он совершит полную перезагрузку, и опять начнется то же самое. Я думаю, что у них (у Кремля) хватит ума такие вещи больше не совершать. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может", - заявил главарь боевиков с российским гражданством.

Прилепин заявил, что его подразделение боевиков состоит из 90% людей, имеющих опыт военных действий, "большинство — местные", но "в России из числа товарищей (по бывшей политической и околополитической деятельности) просто очередь стоит".

Судя по тексту, один из его подразделений уже находится в районе оккупированного Коминтерново, недалеко от Мариуполя.