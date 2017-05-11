Российский пропагандист Киселев вернулся из Крыма с разбитым лицом

11 мая 2017 г. 18:30
Источник: Левый берег
646 просмотров

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев появился на презентации книги председателя "парламента" Крыма Владимира Константинова с ссадинами на лице.

Как пишу "Вести.ру", телеведущий травмировался во время отдыха на даче в аннексированном Коктебеле.

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - пошутил Киселев.

Позже он рассказал, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.

"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - сказал Киселев.

"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", - добавил он.

Напомним, Киселев оказался владельцем винодельческого предприятия Cock t`est belle в Крыму.

Киселев ведет на канале "Россия" еженедельную итоговую пропагандистскую программу "Вести недели".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.