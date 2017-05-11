Российский пропагандист Киселев вернулся из Крыма с разбитым лицом

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев появился на презентации книги председателя "парламента" Крыма Владимира Константинова с ссадинами на лице.

Как пишу "Вести.ру", телеведущий травмировался во время отдыха на даче в аннексированном Коктебеле.

"Это временная смена имиджа. Она отражает мою позицию", - пошутил Киселев.

Позже он рассказал, что споткнулся о веревки и "проехался лицом по гравию", когда сажал маслины.

"Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков", - сказал Киселев.

"Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке", - добавил он.

Напомним, Киселев оказался владельцем винодельческого предприятия Cock t`est belle в Крыму.

Киселев ведет на канале "Россия" еженедельную итоговую пропагандистскую программу "Вести недели".