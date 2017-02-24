 

Российский солдат-срочник в соцсетях выдал "украинскую командировку" 19-й ОМСБр - InformNapalm

24 февраля 2017 г. 10:44
Источник: Новое Время
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Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm выявили солдат-срочников 19-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России, которые недавно вернулись из "украинской командировки".

"Еще весной 2014 года, параллельно с вероломной операцией по захвату Крыма, РФ начала разворачивать мощную ударную группировку в приграничных с Украиной районах Ростовской области. …Кроме этих базовых лагерей, предназначенных для концентрации сил вторжения, более мелкие, т.н. перевалочные базы развернуты по всей линии государственной границы с Украиной. Именно эти перевалочные пункты, находящиеся непосредственно у границы, предназначены для временного приема и дальнейшей переброски на "мятежный" Донбасс (и обратно) личного состава, вооружения и боевой техники российских оккупационных сил", - пишут волонтеры.

В профиле военнослужащего 19-й ОМСБр (в/ч 20634, дислокация - Владикавказ, Северная Осетия) Южного военного округа Вячеслава Бабенко была обнаружена фотография с географической локацией Куйбышевского района Ростовской области, загруженная 14 февраля 2017 года. Точное место геолокации примерно в 7 км от украинской границы - окрестности леса возле населенного пункта Заречный, где проходит дорога, ведущая в сторону Украины, в Мариновку.

Волонтеры отмечают, что на фотографии с геолокацией "Куйбышевский район" четко виден тактический знак 19-й ОМСБр на левой двери тентованного КамАЗ-а. При этом военнослужащие на фото одеты в камуфляж "флора", который снят с обеспечения российской армии, но стал основной формой одежды "мятежных шахтеров".

На других снимках Бабенко не только позирует в той же форме «флора», но и смел в комментариях. На фотографии, загруженной также 14 февраля, есть комментарий российского солдата "Едем с Украины на Кавказ!!!".

Специалисты разведки добавляют, что фигурант и источник информации Бабенко является солдатом срочной службы призыва осени 2016 года, а не военнослужащим по контракту, которых часто встречают в "украинских командировках".

"Этого вполне достаточно, чтобы констатировать факт очередной краткосрочной "ростовско-украинской командировки" военнослужащих 19-й отдельной мотострелковой бригады. Тем более, что военнослужащие этого соединения из Владикавказа нами уже фиксировались на Донбассе ранее, в том числе в составе незаконного вооружённого формирования "Сомали", - подытоживает InformNapalm.
 

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