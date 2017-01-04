 

Российское командование запрещает "военным" общаться с родными - разведка

04 января 2017 г. 15:09
Источник: УНН
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Российское командование ограничивает общение "военнослужащих" с родными и близкими и притягивает их к административной и уголовной ответственности за нарушение режима. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

"Российское командование применяет к военнослужащим жесткие ограничения на общение с родными и близкими по средствам связи под угрозой привлечения к административной и уголовной ответственности за нарушение режима", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что с 3 января этого года в подразделениях оккупационных войск проводятся оперативные мероприятия ФСБ РФ по выявлению военнослужащих, что в новогодние дни общались с абонентами на территории Украины, с целью привлечения их к ответственности за нарушение запрета.

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