Российскому олигарху вернули спецразрешение на добычу руды в Украине

Действие двух специальных разрешений компании Евраз Сухая Балка на пользование недрами возобновила Государственная служба геологии и недр.

Об этом говорится в приказе Госгеологии №20 от 17 января, передает агентство Українські Новини.

Согласно документу, действие спецразрешений №592 от 5 августа 1996 года и №599 от 6 августа 1996 возобновлено в связи с устранением компанией Евраз Суха Балка нарушений.

Напомним, в сентябре 2016 действие разрешений приостановили еще в сентябре, в декабре в компании наведались с обысками следователи прокуратуры Днепропетровской области.