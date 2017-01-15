РосСМИ сообщают о согласии России на проверку воинских частей в Ростовской области украинскими инспекторами

Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона позволила официальному Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.

«Украина обратилась к Российской Федерации о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», - сказал он. Агентство отмечает, что общеевропейская система безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области.

Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджете. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.