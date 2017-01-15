 

РосСМИ сообщают о согласии России на проверку воинских частей в Ростовской области украинскими инспекторами

15 января 2017 г. 12:58
Источник: УНИАН
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Об этом заявил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона позволила официальному Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области. 

«Украина обратилась к Российской Федерации о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», - сказал он. Агентство отмечает, что общеевропейская система безопасности включает несколько соглашений о разоружении, контроле над вооружениями и мерах доверия в военной области.

Так, Венский документ 2011 года предусматривает обмен данными о военных силах, планировании и бюджете. Кроме того, страны ОБСЕ предоставляют друг другу информацию об определенных видах военной деятельности и проводят инспекции.

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