Розенко рассказал, сколько аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

В государственной программе "Доступные лекарства" участвуют более 2 700 аптек по всей Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"По состоянию на сегодня уже более 2700 аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства", то есть в 2700 аптеках по всей Украине можно уже по рецептам врачей получить соответствующие доступные лекарства", - заявил Розенко, отметив, что в будущем количество таких аптек должна расти.

По словам вице-премьера, в государственном бюджете достаточно средств для успешной реализации программы. На сайте министерства здравоохранения существует интерактивная карта аптечных заведений, которые присоединились к программе "Доступные лекарства".

