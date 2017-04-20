 

Розенко рассказал, сколько аптек участвуют в программе "Доступные лекарства"

20 апреля 2017 г. 15:04
Источник: РБК - Украина
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В государственной программе "Доступные лекарства" участвуют более 2 700 аптек по всей Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"По состоянию на сегодня уже более 2700 аптек по всей Украине реализуют программу "Доступные лекарства", то есть в 2700 аптеках по всей Украине можно уже по рецептам врачей получить соответствующие доступные лекарства", - заявил Розенко, отметив, что в будущем количество таких аптек должна расти.

По словам вице-премьера, в государственном бюджете достаточно средств для успешной реализации программы. На сайте министерства здравоохранения существует интерактивная карта аптечных заведений, которые присоединились к программе "Доступные лекарства".
 

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