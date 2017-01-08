Рождество не стало препятствием для обстрелов боевиков: в зоне АТО за сутки ранены шестеро военных ВСУ

За минувшие сутки боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО, шестеро украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по Водяному, из минометов различных калибров - по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров сепаратисты стреляли по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Лобачево, Новоалександровке, Крымскому, Станице Луганской и Новозвановке.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП боевики обстреливали Троицкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское.

Ранее сообщалось, что волонтеры записали трогательное видеопоздравление детей с Рождеством и Новым годом, адресованное украинским военнослужащим, находящимся на передовой в зоне АТО.