 

Рубану отменили разрешение на въезд в "ЛНР" и "ДНР" и запретили перевозить пленных

27 февраля 2017 г. 16:40
Источник: УНИАН
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"Мне вменяют нарушения прохода. Мне нельзя перевозить посылки и пленных, только Геращенко и Тандит могут", — сказал он в комментарии InfoResist.

Рубан отметил, что он въезжал в Донецк через КПП. "Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы ходить тайными тропами. Получили указание Рубана не пускать. В обед я проезжал, а после обеда — уже нет. Пропуск у меня годовой", — говорит он.

Он добавил, что против него силовики предприняли смешные действия.

"Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне, не стационарная. Я ее включаю когда езжу по "ДНР", когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства — тоже составили протокол", — добавил он.

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