Руководитель внутренней безопасности ГФС уходит в отставку

Руководитель департамента внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет намерен подать в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, личная дружба с отстраненным от обязанностей главой службы Романом Насировым может оказать влияние на следствие.

"Только государственный обвинитель при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Насирову подчеркнул, что одним из рисков, почему на время следствия он должен быть под стражей является то, что я знаком с ним со школы и, если он будет на свободе ,сможет со мной общаться и через меня влиять на работников ДФС что делает невозможным "объективность следствия", - написал Шеремет.