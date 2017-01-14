Руководителем одесского НАБУ стал силовик, который фабриковал "порнодело" против правозащитника - СМИ

Главой одесского теруправления Национального антикоррупционного бюро Украины по итогам конкурса стал Дмитрий Руденко. Об этом сообщает Думская.net.

Так, как передает издание, до назначения в НАБУ Руденко возглавлял Хмельницкое отделение полиции Калиновского отдела ГУНП в Винницкой области, а до того работал следователем. В целом в системе МВД он работает с 2002 года. Кроме того, мужчина получил три высших образования: два юридических и одно - "Учет и аудит".

Согласно декларации, у Руденко и его семьи есть три квартиры и три авто: "Тойота Камри" 2006 года, "Мерседес Е320" 2002 года и Citroen C4 2012 года, а наличными он хранит 106 тысяч долларов. Читайте также: Антикоррупционная прокуратура и НАБУ ищут сотни миллиардов из проблемных банков В то же время Руденко, как передают СМИ, в 2010-2011 годах, находясь на должности начальника следственного отдела управления МВД Украины в Винницкой области, принимал участие в уголовном преследовании правозащитника Дмитрия Гройсмана, инкриминируя ему так называемое "порнодело".

"Руденко обвинил главу Винницкой правозащитной группы в распространении порнографии и надругательстве над государственными символами... Гройсмана впоследствии полностью оправдали, но до этого он не дожил, умерев за неделю до оглашения приговора", - отмечает издание. Впоследствии в отношении Руденко и ряда других сотрудников милиции было открыто уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.