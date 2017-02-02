 

Румынский министр покидает пост из-за массовых протестов

02 февраля 2017 г. 13:40
Источник: Украинские новости
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Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил, что уходит с поста на фоне масштабных народных протестов за последние 28 лет. Об этом сообщает ВВС-Україна.

Накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на протест против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на меньше чем 200 тысяч лей - 47,5 тысячи долларов.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Министр заявил, что правительство страны предал своих сторонников. Он написал в Facebook, что уходит в отставку по этическим причинам - ради своего ребенка.

"Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?" - написал министр.

Шесть стран, в частности Германия, Франция и США, выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО оказались под угрозой.

Власти Румынии объясняет, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных на небольшие сроки помогут справиться с переполненностью тюрем.
Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.

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