Румынский министр покидает пост из-за массовых протестов

Министр торговли и предпринимательства Румынии Флорин Жиану объявил, что уходит с поста на фоне масштабных народных протестов за последние 28 лет. Об этом сообщает ВВС-Україна.

Накануне более 230 тысяч граждан Румынии вышли на протест против решения правительства освободить от уголовной ответственности коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб на меньше чем 200 тысяч лей - 47,5 тысячи долларов.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, двое протестующих и двое полицейских получили легкие ранения.

Министр заявил, что правительство страны предал своих сторонников. Он написал в Facebook, что уходит в отставку по этическим причинам - ради своего ребенка.

"Как я смогу смотреть ему в глаза и что я ему скажу, когда пройдут годы?" - написал министр.

Шесть стран, в частности Германия, Франция и США, выпустили заявление, в котором предупредили власти Румынии, что международная репутация страны и ее отношения с ЕС и НАТО оказались под угрозой.

Власти Румынии объясняет, что смягчение наказания для коррупционеров и амнистия осужденных на небольшие сроки помогут справиться с переполненностью тюрем.

Противники изменений считают, что среди помилованных могут оказаться влиятельные политики, осужденные за коррупцию.