 

С 1 января с реестром э-деклараций могут возникнуть проблемы

31 декабря 2016 г. 12:10
Источник: liga.net
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С 1 января 2017 года с реестром электронных деклараций могут возникнуть проблемы, сообщается на сайте ГП Украинские специальные системы. 

С 1 января с началом второго этапа э-декларирования число одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч, а количество самих деклараций составит около 2,5 млн. 

При этом возможности реестра позволяют проводить только пять тысяч одновременных сессий, а сохранять и обрабатывать - до миллиона деклараций в год. 

"Вынуждены констатировать, что ресурсы, оборудование реестра не позволяют обеспечить необходимые условия его работы на втором этапе э-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку реестра ко второму этапу подачи э-декларация почти исчерпано, но ни одна проблема не решена", - говорится в сообщении.

Во время первого этапа подачи деклараций недекларантов просили не нагружать сайт реестра, поскольку из-за наплыва пользователей сайт работал с неполадками.

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