 

С 28 марта граждане Грузии смогут посещать страны Евросоюза без виз

08 марта 2017 г. 12:43
Источник: Интерфакс - Украина
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МИД Грузии сообщает, что в среду в официальном журнале Евросоюза опубликованы изменения в регуляции, по которой в список стран посещающих ЕС без виз введена Грузия.

"Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюзе будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентов", - говорится в сообщении МИД Грузии.

По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

В нем отмечается, что поездками в страны Евроопы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии.

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