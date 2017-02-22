С начала 2017 года контракт с ВСУ заключили 4,5 тысячи человек - Порошенко

Глава государства отметил, что комплектация воинских подразделений военнослужащими по контракту стала возможной благодаря Минским соглашениям.

С начала 2017 года 4,5 тысячи украинцев вступили на службу по контракту в Вооруженные силы Украины, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"В прошлом году в Вооруженные Силы приняты по контракту около 70 тысяч украинских добровольцев. И качество этого состава, который поступил в Вооруженные силы Украины, значительно выше, чем в предыдущие годы. С начала этого – еще 4,5 тысячи военнослужащих записались в ряды ВСУ", - отметил Порошенко во время выступления на сборе руководящего состава ВСУ.

По словам главы государства, увеличение количества контрактных военнослужащих позволило отказаться от использования мобилизационных ресурсов и обеспечить комплектацию военных частей мотивированными военнослужащими.

Порошенко также подчеркнул, что обеспечить потребности фронта на добровольной и профессиональной основе удалось благодаря Минским соглашениям, которые предоставили необходимое для этого время.

За счет личного состава, который приобрел боевой опыт в зоне АТО и демобилизовался, в прошлом году был сформирован оперативный резерв первой очереди из хорошо мотивированных, высокопрофессиональных и патриотически настроенных военных. "Это более 130 тысяч человек", - констатировал Петр Порошенко.

Тем не менее, призыв на срочную службу в стране будет сохранен.

"Да, эта категория военнослужащих не привлекается к выполнению боевых задач в зоне АТО, проходит военную службу в основном в воинских частях обеспечения, но главное – ребята получают подготовку в учебных центрах по боевым специальностям", - резюмировал гарант.

Ранее заместитель начальника Геннерального штаба – начальник управления кадрового обеспечения офицерским составом Марк Андрусяк сообщил, что Вооруженные силы Украины планируют в 2017 году призвать на срочную службу около 4 тысяч офицеров запаса – выпускников военных кафедр гражданских высших учебных заведений. По словам Андрусяка, призыву будут подлежать лица не старше 43 лет. Срок службы – 18 месяцев.

Как отмечали в Министерстве обороны Украины, с начала 2016 года контракт с Вооруженными Силами Украины заключило более 67 тысяч военных.