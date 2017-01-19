 

С начала суток потерь среди военных на Донбассе нет, - штаб

19 января 2017 г. 19:25
Источник: Левый Берег
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С начала суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

На Мариупольском направлении из

гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком - из тех же видов вооружения открывали огонь по Авдеевке и Зайцево.

На Луганском направлении боевики применяли 120-миллиметровые минометы, неоднократно обстреливая Крымское.

Напомним, за прошедшие сутки

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