С начала войны на Донбассе от мин погибли 42 ребенка

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20 апреля 2017 г. 20:13
Источник: Укринформ
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С начала войны на Донбассе от мин в районе конфликта погибли 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

Об этом сообщает DW.

"За время проведения АТО группами разминирования инженерных подразделений Вооруженных сил Украины обнаружено, изъято и уничтожено почти 150 тысяч взрывоопасных предметов, очищено 3000 гектаров территорий", - сообщил начальник координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО Сергей Зубаревский. По его словам, в 2017 году от взрывоопасных предметов будут очищены еще более 1000 гектаров.

В свою очередь, заместитель начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области Андрей Даник отметил, что группы разминирования его ведомства обезвредили более 10,6 тысячи взрывоопасных предметов. Накануне поминальных дней саперы ГСЧС Украины основное внимание уделяли разминированию кладбищ.

В то же время, менеджер по операциям представительства международной неправительственной организации Halo Trust в Украине Николас Торбет сообщил, что их организация осуществила работы в 15 районах Донецкой и Луганской областей за пределами буферной зоны. В течение 2017 года Halo планирует продолжить сплошное разминирование других опасных для населения участков Донбасса.

Для полного очищения территории Донбасса от взрывоопасных предметов нужно от 10 до 15 лет.

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