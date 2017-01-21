С сайта Белого дома удалили информацию времен Обамы

После инаугурации президента Дональда Трампа сайт Белого дома претерпел значительных изменений.

Как сообщает Голос Америки, страницы, посвященные политике по изменению климата и правам ЛГБТ, были удалены.

Появилась цитата Трампа с его известным предвыборным призывом "Вернем Америке величие". Кроме того, появились новые разделы, посвященные программным предложений нового президента.

Администрация выделила шесть тем и изложила свои предложения в этих сферах. Если коротко, то они такие:

– План Америка прежде всего в сфере энергетики призывает к снижению энергетических затрат и максимальному использованию ресурсов США.

– План Америка прежде всего в области внешней политики ставит целью победу над радикальными исламскими террористическими организациями.

– Предполагается создать 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшие десять лет и возвращение к ежегодного экономического роста в 4 процента.

– Планируется возврат в мощных вооруженных сил через их восстановление и создание передовых систем противоракетной обороны.

– Раздел по поддержке правоохранительных органов включает план строительства стены на границе для пресечения незаконной иммиграции и потока банд, насилия и наркотиков; отмену статуса городов-убежищ и депортацию нелегальных иммигрантов, совершивших преступления с применением насилия.

– Раздел Торговые отношения, которые работают для всех американцев, призывает к выходу из Транс-тихоокеанского партнерства и проведения новых переговоров с Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

Ранее сообщалось, что сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа 20 января на сайте Белого дома появилось распоряжение о выходе страны из Транстихоокеанского партнерства