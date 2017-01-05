 

Саммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 7-8 июля в немецком Гамбурге

05 января 2017 г. 18:50
Источник: УНИАН
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7-8 июля 2017 года в немецком Гамбурге состоится саммит лидеров стран «Большой двадцатки» (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, а также Европейский Союз).

Об этом в социальной сети Facebook сообщает посольство Федеративной Республики Германия в Украине. 

«Саммит глав государств и правительств, а также представителей международных организаций состоится 7 и 8 июля 2017 года в Гамбурге. А перед тем пройдут также несколько конференций профильных министров G20», – говорится в сообщении посольства Германии, которая председательствует в 2017 году в G20.

Также сказано, что министры иностранных дел G20 соберутся 16 и 17 февраля 2017 года в Бонне.

«Саммит и конференции министров предоставят возможность обсудить актуальные международные вызовы и рассмотреть новые темы в международном контексте», – подчеркнули в посольстве ФРГ.

В 2016 году саммит «Большой двадцатки» состоялся в китайском Гуанчжоу 4-5 сентября. Перед началом саммита президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания продолжат оказывать сопротивление российской агрессии в Украине.

 

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