САП продолжила досудебное расследование дела Охендовского, - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура продлила досудебное расследование дела в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского. Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Я следствие еще продлил на два месяца по просьбе детективов. Поэтому, по состоянию на сейчас, следствие продолжается", - заявил Холодницкий.

По его словам, досудебное расследование закончилось 13 февраля, однако следователи ходатайствовали о его продлении в связи с необходимостью проведения ряда дополнительных следственных действий.