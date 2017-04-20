 

Саперам понадобится два месяца на разминирование военной части в Балаклее

20 апреля 2017 г. 13:38
Источник: Зеркало недели

В Министерстве обороны Украины не исключают возможности дальнейшей эксплуатации воинской части в Балаклее Харьковской области после взрывов на арсенале в конце марта этого года, сообщил  начальник департамента экологической безопасности Министерства обороны Максим Комиссаров.

"Такая возможность рассматривается", - отметил он. При этом, по словам Комиссарова, разминирование территории части займет два месяца. Хотя окончательное решение по вопросу ее дальнейшего использования пока не принято. Глава департамента экологической безопасности также сообщил о том, что экологической угрозы для жителей Балаклеи нет.

В городе Балаклея Харьковской области в ночь на 23 марта взорвался большой склад боеприпасов, где хранились артиллерийские и танковые снаряды. В результате инцидента эвакуировано около 20 тысяч жителей Балаклеи и двух близлежащих населенных пунктов. Утром 24 марта председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин сообщил, что в разрушенных конструкциях жилого дома в районе взрывов спасатели обнаружили погибшую женщину 1951 года рождения.

СБУ возбудила по факту взрывов в Балаклее уголовное дело и расследует инцидент как диверсию. Кроме того, военная прокуратура возбудила по данным фактам уголовное производство по статье "Халатность".
 

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