 

Саркози будут судить по делу о финансировании избирательной кампании

07 февраля 2017 г. 14:30
Источник: УНИАН
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Об этом сообщает Русская служба ВВС. Следствие подозревает, что его партия Союз за народное движение (UMP) подделала документы, чтобы скрыть превышение допустимых расходов примерно на 18 млн евро во время президентской кампании в 2012 году.

Экс-президент не раз заявлял, что он не знал о превышении лимита предвыборных расходов, установленного в то время на уровне в 22,5 млн евро.

Кроме Саркози, в фальсификации отчетности подозреваются еще 13 человек, среди которых бывшие функционеры UMP. Расследование по делу о превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию, известному как дело "Бигмалион", было начато в 2014 году. По версии следствия, махинации с документами, которые помогли скрыть дополнительные расходы, проводились через рекламную фирму "Бигмалион".

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