 

Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию

21 февраля 2017 г. 13:15
Источник: Корреспондент.net
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Саудовская Аравия готова поддержать США в борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии, направив туда спецназ. Об этом заявил министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

"Королевство и другие страны Персидского залива заявили, что готовы выделить спецподразделения, чтобы бороться на стороне США (в Сирии, – ред.)", - сказал министр. По его словам, идут консультации с американцами, чтобы "выяснить, каким будет план, и что нужно для его реализации".

Аль-Джубейр также дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала "Хезболлах", Иран или сирийский режим", - сказал он.

Глава МИД выразил позицию Саудовской Аравии, согласно которой президент Сирии Башар Асад должен отойти от власти. По его словам, цель открывающихся 23 февраля переговоров в Женеве - организовать политический переходный процесс к созданию "новой Сирии без Асада". Если такого перехода не получится, "я не могу себе представить, каким образом можно закончить эту войну", –сказал Адель аль-Джубейр.

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