 

Савченко не пустили на оружейный завод в Виннице

07 февраля 2017 г. 11:12
Источник: Корреспондент.net
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Надежду Савченко 6 февраля не пустили на военный завод "Форт" в Виннице. Также возле здания Апелляционного суда устроили пикет против нардепа, сообщает Мирослав Олешко в Facebook.

"Коллаборациониста Надежду Савченко и ее помощницу встретили в Виннице бойцы АТО так, как подобает предателю. Савченко пыталась пролезть, перебравшись через забор на оружейный завод "Форт". А затем поехала на суд защищать женщину, которая кинула людей на квартиры. Свидетели утверждают, что суд был прикрытием. Либо Савченко даже не понимала, на какой суд ей идти и кого защищать", - написал Олешко.

"Почему вы пытались попасть на "Форт", узнать государственные тайны? Вы агент Кремля? Из-за вас погибло так много ребят. А вы ездите не переговоры с врагом", - спросил боец АТО.

Нардеп так и не ответила ни на один вопрос.

"Я на все вам отвечу в письменной форме, сделайте мне официальное обращение как к депутату", - сказала она.

"Мы не знаем, чьим депутатом она является. От сообщества бойцов АТО Винницы мы отмечаем, что на такой объект как "Форт" мы ее не пустим. И противостоять ей будет не только милиция, но и ребята, которые воевали. Если бы это не сформировалось предателем Украины, никто не допустит подобных моментов. Приезжать на суд и отстаивать права граждан, это ее право. Пусть делает. А приехать на режимный объект - нет", - привел слова АТОшника Олешко.

Видео: 

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