Савченко опубликовала списки пленных

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10 января 2017 г. 13:26
Источник: Корреспондент.net
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Народный депутат Надежда Савченко опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса. На своей странице в Facebook во вторник, 10 января, Савченко обнародовала также фамилии лиц, которых требуют выдать ЛДНР.

Так, в списке лиц, удерживаемых в ЛДНР, указан 41 человек (с фамилиями, именами и отчествами, а также датами рождения), которых подтвердили в самопровозглашенных республиках. В аналогичном списке людей, которых хочет вернуть Украина, указана информация о 121 украинце.

В списке на выдачу по запросу ДНР указаны 524 человека, ЛНР – 377 (но начинаются с 94 номера).

По словам Савченко, в списках есть "две категории обмена".

"Первая категория это наши военнопленные, которые находятся на оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей Украины. Украинской стороной подается запрос на 129 людей. Противоположная сторона подтверждает 42 человека… Вторая категория обмена – это украинские политзаключенные, которые удерживаются в российских тюрьмах и в оккупированном Россией Крыму. Их на данное время 44 человека", – написала она.

В списке российских военных, которые в течение 2014-2016 годов попали в украинские тюрьмы, указаны 102 человека.

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