Савченко отказывается от неприкосновенности

Народный депутат Надежда Савченко заявляет об отказе от депутатской неприкосновенности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook утром во вторник, 21 февраля.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности!" – написала она.

Савченко призвала всех народных депутатов Украины, президента Петра Порошенко и украинских судей последовать ее примеру.

Она также опубликовала соответствующее заявление, в котором подчеркнула, что "народные депутаты должны пользоваться равными правами с народом Украины".