 

Савченко откорректировала списки пленных

11 января 2017 г. 10:40
Источник: Интерфакс-Украина
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Народный депутат Украины Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Фейсбуке скорректированный, как она утверждает, список российских военных и россиян, которые попали в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов, и дополненный список, который якобы "запрашивает украинская сторона".

"Скорректированные списки, благодаря совместной работе с вами, за 10 января 2017. То, что успели обработать. Проверяйте", - написала она на странице в Фейсбуке.

Н.Савченко пояснила, что голубым цветом выделены фамилии освобожденных, красным – погибших.

"Оранжевый цвет – россияне, которых ищет "днр". Желтый цвет - россияне, которых ищет "лнр", - добавила депутат.

Всего список российских военных и россиян, попавших в украинские тюрьмы в 2014-2016 гг., содержит 101 фамилию. Из них 6 – освобождены, один погибший, 42-х ищет "ДНР", троих - "ЛНР".

В списке лиц, который запрашивает украинская сторона, - 135 фамилий. При этом 14 внесены 10 января 2017 года. Согласно выделениям, один человек освобожден, двое погибших.

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