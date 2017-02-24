Савченко планировала призывать бойцов АТО к свержению конституционного строя — Шкиряк

Народный депутат ехала в зону АТО с целью призвать солдат "бросать оружие, уходить с передовой и "снести преступную власть", заявляет Шкиряк.

Депутат Рады Надежда Савченко, пользуясь мандатом народного депутата, пыталась проникнуть в расположение передовых 79-й и 80-й ОАМБ в зоне АТО, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Как выяснилось, она ехала туда с откровенно провокационной целью и призывами "бросать оружие, уходить с передовой на Киев, чтобы снести "преступную власть", - написал Шкиряк в Facebook.

Он также отметил, что это прямой призыв к свержению конституционного строя и есть основания открывать уголовное производство по ст. 109 УК - государственная измена, призывы к свержению Конституционного строя.

"Надеюсь на быструю и адекватную реакцию ГПУ и СБУ", - добавил Шкиряк.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан сегодня, 24 февраля, приехали в оккупированный боевиками террористической группировки "ДНР" Донецк, где намерены встретиться с украинскими пленными, которых удерживают террористы.