Савченко приехала в оккупированный Донецк — росСМИ

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан сегодня, 24 февраля, приехали в оккупированный боевиками террористической группировки "ДНР" Донецк, где намерены встретиться с украинскими пленными, которых удерживают террористы.

"Надежда Савченко вместе с Владимиром Рубаном прибыли в Макеевскую колонию для того, чтобы навестить украинских военнопленных", - сообщили в так называемом "МГБ ДНР", передает российское агентство "Интерфакс".