Савченко собралась ехать и в Крым

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем совершить поездку в Крым. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Отвечая на соответствующий вопрос зрителя, она отметила, что такие обращения звучат как "команда к действию".

"Это звучит как команда к действию, когда люди так говорят. Касательно визита в Крым и того каким он будет: не думайте, что я над этим не думала, не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. В украинский Крым", – подчеркнула Савченко.