 

Савченко собралась ехать и в Крым

01 марта 2017 г. 11:30
Источник: Корреспондент.net
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Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем совершить поездку в Крым. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

Отвечая на соответствующий вопрос зрителя, она отметила, что такие обращения звучат как "команда к действию".

"Это звучит как команда к действию, когда люди так говорят. Касательно визита в Крым и того каким он будет: не думайте, что я над этим не думала, не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым. В украинский Крым", – подчеркнула Савченко.

Видео: 

Савченко: я думала о поездке на территорию Крыма 28.02.17

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