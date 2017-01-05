 

Савченко заявила, что войну на Донбассе можно было остановить и даже выиграть за 2 месяца

05 января 2017 г. 11:38
Источник: 112.ua
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Войну на Донбассе можно было закончить и даже выиграть за 2 месяца. Такое мнение выразила нардеп Надежда Савченко в интервью "Эхо Москвы" 4 января 2017 года.

"Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю "честные заявления", когда там "Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время". Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать", - сказала Савченко.

По ее словам, можно было прибегнуть к ультиматуму.

"Обычно ультиматум нужно ставить тогда, когда ты ощущаешь в себе силу, что ты его сможешь осуществить. А если, вот, просто голословить вот там: "Отпустите там всех военнопленных без всяких условий"...о Ну хорошо, придите, заберите. Понимаете? То есть надо, конечно, подходить. И мне просто вот… Сейчас я вижу ситуацию, что нету тех людей, которые хотели бы и могли это сделать. Они есть в Украине однозначно, но они, к сожалению, сейчас не при власти", - отметила нардеп.

Она сказала, что давно приняла решение, что будет действовать.

"Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент", - уточнила Надежда Савченко.

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