 

"Сбербанк" РФ заявляет, что обслуживает клиентов с паспортами боевиков

07 марта 2017 г. 14:57
Источник: Украинская правда
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Российский "Сбербанк" заявляет, что приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации, передает российское агентство "ТАСС".

"С момента подписания указа президента РФ о признании паспортов ДНР и ЛНР Сбербанку потребовалось время для организации приема в качестве документа удостоверяющего личность новых видов паспортов. На сегодняшний день Сбербанк готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами ДНР и ЛНР, во всех филиалах банка", - сказали в пресс-службе.

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