СБУ констатирует увеличение кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины

Количество кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины за последнее время увеличилось, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"В прошлом году возросло количество кибератак… Система энергетики, например, имеет свои отличия, и чтобы навредить конкретным объектам, разрабатываются специальные программные коды. В конце прошлого года была массированная атака на финансовый сектор, на несколько часом в Киеве пропадал свет в некоторых районах", - рассказал он на брифинге в Киеве в среду.