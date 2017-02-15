 

СБУ констатирует увеличение кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины

15 февраля 2017 г. 17:12
Источник: Интерфакс-Украина
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Количество кибератак на объекты критической инфраструктуры Украины за последнее время увеличилось, сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"В прошлом году возросло количество кибератак… Система энергетики, например, имеет свои отличия, и чтобы навредить конкретным объектам, разрабатываются специальные программные коды. В конце прошлого года была массированная атака на финансовый сектор, на несколько часом в Киеве пропадал свет в некоторых районах", - рассказал он на брифинге в Киеве в среду.

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