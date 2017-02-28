СБУ назвала причину запрета Рубану въезжать в "ДНР"

Координационный центр при штабе АТО приостановил действие разрешения на пересечение линии соприкосновения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану из-за того, что своей заявке на пересечение он указал уход за квартирой тещи как причину поездки.

"В прессе он обосновал цель поездки переговорами об освобождении заложников, хотя в заявке на пересечение была указана совсем другая причина – уход за квартирой тещи", - написала в фейсбуке спикер СБУ Елена Гитлянская.

Напомним, в понедельник СБУ отменила Рубану разрешение на пересечение линии соприкосновения с "ДНР" и "ЛНР", сославшись на нарушение действующего порядка. В чем именно оно состояло, в спецслужбе не сообщили. Сам Рубан заявил, что свой недавний визит в Донецк он совершил через пункт пропуска. Он также утверждает, что из-за того, что его не пропустили, сорвался обмен пленными. В СБУ это отрицают.