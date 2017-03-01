 

СБУ опубликовала разговор главаря "ДНР" о планах передачи "национализированных" предприятий беглому олигарху Курченко

01 марта 2017 г. 18:47
Источник: Зеркало недели
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Налоги от "национализированных" предприятий не будут поступать в украинский бюджет.

Служба безопасности Украины опубликовала запись перехваченного разговора главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко с гражданином России, в котором обсуждается дальнейшая судьба "национализированных" террористами украинских предприятий в Донбассе.

"Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который сбежал в Россию. Понятно, что налоги от "национализированных" предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в "кошельках" экс-президента Украины Януковича", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ сегодня, 1 марта. 

Ранее лидер террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "внешнее управление" введено почти на 40 предприятиях ОРДО с украинской юрисдикцией.

 

Видео: 

СБУ перехопила розмови Захарченка стосовно долі «націоналізованих» українських підприємств

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