СБУ опубликовала разговор главаря "ДНР" о планах передачи "национализированных" предприятий беглому олигарху Курченко

Налоги от "национализированных" предприятий не будут поступать в украинский бюджет.

Служба безопасности Украины опубликовала запись перехваченного разговора главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко с гражданином России, в котором обсуждается дальнейшая судьба "национализированных" террористами украинских предприятий в Донбассе.

"Разговор доказывает, что большинство самых привлекательных украинских экономических активов на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы планируют передать структурам олигарха Сергея Курченко, который сбежал в Россию. Понятно, что налоги от "национализированных" предприятий вследствие блокады не будут поступать в украинский бюджет, а все доходы окажутся в "кошельках" экс-президента Украины Януковича", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ сегодня, 1 марта.

Ранее лидер террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко заявил, что "внешнее управление" введено почти на 40 предприятиях ОРДО с украинской юрисдикцией.