 

СБУ поймала чиновников фискальной службы на вымогательстве 70 млн гривен за возмещение НДС

24 февраля 2017 г. 18:21
Источник: УНИАН
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Государственной фискальной службы, вымогавших 70 млн грн возмещения НДС.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители выяснили, что работники структурных подразделений Офиса крупных налогоплательщиков ГФС систематически требовали деньги с бизнесменов за непрепятствование в возмещении из государственного бюджета НДС.

"В качестве посредников злоумышленники привлекали бывших работников правоохранительных органов. Сотрудники спецслужбы разоблачили работников Офиса на вымогательстве 70 млн гривен с коммерческой структуры за возвращение из бюджета 300 млн гривен НДС. Правоохранители, в рамках открытого уголовного производства, задержали в Киеве группу посредников и сообщников при получении первой половины взятки", - отметили в СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия.

 

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