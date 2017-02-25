 

СБУ рассказала механизм финансирования Россией террористов "ЛНР"

25 февраля 2017 г. 12:22
Источник: Зеркало недели
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Служба безопасности Украины проверяет каналы финансирования российскими официальными структурами террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", в рамках ряда открытых ранее уголовных производств, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что СБУ разоблачила механизм финансирования террористической организации "ЛНР" правительством Российской Федерации. По информации спецслужбы, "бюджетом ЛНР" на первый квартал текущего года предусмотрено поступление свыше одиннадцати миллиардов рублей (более 5 млрд грн — ред.).

"Собственными силами главари террористов способны собрать лишь два из них. Остальная сумма запланирована в виде получения финансовой помощи от правительства РФ, а сам проект бюджета соглашался т.наз. "народной радой "ЛНР" с профильными российскими министерствами", - говорится в сообщении. В СБУ отметили, что для сокрытия российского финансирования террористов "ЛНР" и избежания дополнительных экономических санкций к РФ одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран карманный благотворительный "Фонд поддержки международных гуманитарных проектов".

Фонд через счета российской некоммерческой организации "Центр международных расчетов" направляет средства непосредственно до так называемого "Государственного банка "ЛНР". "Финансисты" террористов покрывают с этих поступлений отрицательное сальдо бюджета. В частности, "народная милиция ЛНР" получила свыше 820 миллионов рублей, "МГБ ЛНР" почти сто миллионов рублей. Оперативники спецслужбы выяснили, что значительные средства из российских поступлений используются главарями террористов на финансирование пропагандистской работы среди населения для дискредитации Украины. Бюджет пропагандистов т.зв. "ЛНР" составляет почти тридцать миллионов рублей.

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