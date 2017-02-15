СБУ рассказала, за какими украинскими "патриотическими" сообществами в соцсетях стоят спецслужбы РФ

В распоряжении Службы безопасности Украины есть доказательства того, что призывы к пользователям социальных сетей выходить на так называемый "Майдан-3" инспирированы российскими спецслужбами.

Об этом сообщил начальник аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

Так, одним из таких примеров - гражданина России Сергей Жук, который является членом террористической организации "ДНР" по кличке Москва.

"Жук причастен к созданию и администрированию сообществ в социальных сетях Патриоты Украины, Украинская революция, Все на майдан, Продолжение Революции Достоинства, Майдан-3, Мы Патриоты Украины", - отметил Ткачук.

При этом, по его словам, общая аудитория этих групп превышает полмиллиона пользователей.

"Этот агент российских спецслужб под профилями вымышленных лиц Николая Гайдука и Степана Мазура, как и в прошлом году, активизировался накануне очередной годовщины трагических событий на Майдане Независимости. Он вновь призывает украинских граждан к массовым протестам и беспорядкам", - заявил представитель СБУ, добавив, что это далеко не единственный пример масштабной информационной агрессии РФ.