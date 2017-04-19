СБУ: Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины

Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"К сожалению, наша служба получает и другую информацию о том, что это может быть не последняя акция, которую российская сторона пытается организовать на территории нашего государства с одной и той же целью – создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предупредить", - сказал он.

По его словам, провокации планируются в течение следующих нескольких недель.

"Есть информация о том, что отдельные из них запланированы на первую половину мая", - сказал он.