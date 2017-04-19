 

СБУ: Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины

19 апреля 2017 г. 13:03
Источник: 112.ua
117 просмотров

Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины. Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"К сожалению, наша служба получает и другую информацию о том, что это может быть не последняя акция, которую российская сторона пытается организовать на территории нашего государства с одной и той же целью – создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предупредить", - сказал он.

По его словам, провокации планируются в течение следующих нескольких недель.

"Есть информация о том, что отдельные из них запланированы на первую половину мая", - сказал он.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.