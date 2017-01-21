 

СБУ сообщила о деталях организованного из РФ покушения на нардепа

21 января 2017 г. 16:56
Источник: СБУ, нардеп, покушение
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Служба безопасности Украины рассказала о деталях организованного с территории РФ покушения на жизнь государственного деятеля - одного из народных депутатов Украины, передает пресс-центр СБУ.

О покушении на государственного деятеля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак доложил Президенту Украины.

"Непосредственным организатором покушения был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. В 2014 году он выехал на временно оккупированную часть территории Луганской области, где вступил в незаконные вооруженные формирования. Осуществлял подготовку и координацию деятельности диверсионно-разведывательных групп на линии разграничения, был руководителем среднего звена. Сейчас находится в г. Белгород, РФ", - сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, для совершения преступления он подобрал двух граждан Украины. "Один из них уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, в последний раз - за кражу на три года. Его сообщник, уроженец АРК Крым, ранее дважды судимый, в последний раз получил за разбой семь лет лишения свободы. Оба отбывали наказание на временно оккупированной территории Крыма", - добавили в СБУ.

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