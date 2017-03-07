СБУ задержала боевика "ДНР", охранявшего украинских пленных

Террорист пытался проникнуть на подконтрольную Украине территорию.

Сотрудники Службы безопасности Украины в зоне АТО задержали боевика террористической организации "ДНР", который охранял украинских заложников в СИЗО оккупированного Донецка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на подконтрольную Украине территорию задержанный пытался попасть для встречи с родственниками.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности). Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины привлекли к участию в программе "Тебя ждут дома" бывшего члена незаконных вооруженных формирований.

