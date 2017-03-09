СБУ задержала боевика группировки "Восток"

Боевика террористической группировки "Восток" задержала Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Террорист скрывался от работников правоохранительных органов в н.п. Новотроицкое Донецкой области. По словам задержанного, в марте 2015 года он добровольно присоединился к группировке боевиков и занимался строительством фортификационных сооружений", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст.258-3 и ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.