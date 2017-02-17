 

СБУ задержала боевика при попытке вернуться в ЛНР

17 февраля 2017 г. 20:01
Источник: РБК-Украина
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Боевик прибыл на контролируемую украинской властью территорию для оформления пенсии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области боевика, который возвращался на временно оккупированные террористами территории. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранительные органы получили информацию о том, что один из боевиков, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях, так называемой ЛНР, прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию.

Сотрудники спецслужбы установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская".

По словам боевика, он в составе террористической группировки ЛНР нес дежурство на блокпостах, где с оружием в руках незаконно проверял транспорт граждан.

На контролируемую украинской властью территорию он прибыл для оформления пенсии, после чего собирался вернуться во временно оккупированные районы Луганской области. Против боевика открыто уголовное производство.

Ранее сообщалось, что в отдельных подразделения 7 отдельной мотострелковой бригады боевиков насчитывается около 20% "мертвых душ".
 

Видео: 

CБУ затримала бойовика при спробі повернення до т.зв. «ЛНР»

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