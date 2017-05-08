СБУ задержала дезертира на админгранице с Крымом

Сотрудники СБУ задержали дезертира на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины в 2014 году перешел на сторону врага. Он находился во всеукраинском розыске за совершение уголовного правонарушения по признакам ст. 408 Уголовного кодекса Украины (дезертирство)", – говорится в сообщении.

Оперативники установили, что мужчина нелегально въехал на территорию Украины к родственникам. Его задержали в пункте пропуска Чонгар, когда он пытался вернуться в Крым.

Дезертира передали Военной прокуратуре.